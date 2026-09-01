Порез на собаке
Бронницкая ул., 24
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Завершение:
от 1700₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Проект участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола. Возникнув благодаря идее создания кукольного кино, Порез превратился в полноценную музыкальную группу с приключенческими текстами, остросюжетной музыкой и красочным видеорядом на каждом выступлении.
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