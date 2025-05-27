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Крысолов

Театро Ди Капуа
Невский пр. 22-24

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Сюжет основан на одноименной пьесе Марины Цветаевой о немецкой легенде про Крысолова. Пьеса затрагивает тему недостатка внимания и равнодушия общества к детям. В основу спектакля легли интервью малолетних заключенных российских тюрем, детей из неблагополучных семей, оказавшихся в колониях общего режима по недоразумению или из-за недосмотра взрослых. При разработке сюжета также были задействованы труды Блаженного Августина «О происхождении зла» и поэма Иосифа Бродского «Шествие». Даты проведения: 27 и 31 мая в 21.00.

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