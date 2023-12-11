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Фантазии и сны Зигмунда Фрейда

ул. Большая Морская, д. 3-5

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Интерактивная выставка в центре Санкт-Петербурга, где ты сможешь окунуться в мир самого известного психоаналитика. Выставка связывает идеи и взгляды основателя психоанализа с воплощением частички бессознательного в реальность. Почувствуй себя во сне наяву, задействуй свои органы чувств, подключи фантазию для восприятия и трактовки экспонатов, сделай необычные фото для воспоминаний. Тебя ждет 25 необычных фотозон и более 500 экспонатов со всего мира. Различные интерактивные зоны выставки вызовут совершенно разные эмоции и чувства: страсть, восхищение, страх, возбуждение, зависть, романтическое настроение, злость и ностальгию. Ежедневно: 10:00 - 23:00.

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