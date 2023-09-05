ТОП–43 самых популярных музеев Санкт-Петербурга: список лучших музеев

Посмотрели в глаза всем статуям в Эрмитаже, наведались в камеру пыток Петропавловской крепости, пересчитали все яйца Фаберже и отстояли очередь в Кунсткамеру… Куда податься теперь? Смотри подборку самых разных, но неизменно популярных у гостей и жителей города и интересных музеев. Во многих из них никто не соблюдает тишину!

Про искусство

Если ты ценитель смелых мазков, необычных скульптур и свежих сюжетов, то предлагаем тебе подборку более камерных художественных музеев. Насладись необычным исполнением и приводи с собой гостей города, которые так же как и ты хотят увидеть творческую сторону Санкт-Петербуга с другой стороны.

Также здесь ты найдешь интересные места, где проходят регулярные временные выставки, на которые можно попасть в любое время года. Выставочные пространства из этого списка отличаются необычными проектами, а большая часть их событий регулярно попадают в нашу афишу. Смотри, где знакомиться с новым искусством и набираться вдохновения.

К слову про необычные проекты! Знаешь ли ты где находится самый маленький театральный музей? Разумеется в самом маленьком театре со звучным названием – «Блоха». Но чтобы изучить обширную экспозицию о богатой истории театра, необходимо приобрести билет на спектакль.

Про есть и пить

Кто сказал, что самые интересные музеи Питера – это только про картины и скульптуры. Если есть желание приобщиться к гастрономической истории, не только по факту, но и духовно, тогда обрати внимание на подборку «съестных» музеев. Здесь ты больше узнаешь о продуктах, которые употребляешь часто или даже ежедневно.

В Питере – пить! А что именно и в каком виде, расскажут и покажут в специальных музеях:

Про игры и ностальгию

Если ты уже на кураже после музея водки и шоколада, самое время выпустить наружу свое лихое настроение: поиграть в старые игровые автоматы, стать матерым карточным шулером и отправиться в путешествие в мир Лего. Эти необычные музеи порадуют твоего внутреннего ребенка, ведь раньше было лучше!

Кстати в Музее игровых автоматов трогать и играть в экспонаты можно и нужно :)

Про науку занимательно

В наш список интересных мест попали и музеи с около научной тематикой, где можно заняться само просвещением и посвятить время науке без духоты. Мы собрали интересные места, где ты сможешь не только приобрести новые знания, но и побывать на ярких локациях: посмотреть на рыбок, улететь в космос, почувствовать эмоции и узнать много нового про воду.

Про музыкальную историю в ярких красках

Говоря про лучшие музеи Сантк-Петербурга, не обойдем стороной и музыкальную культуру. У Питера она просто огромная – от великих композиторов до рок-звезд! (Кстати, уже был на выставке «Король и шут» в Севкабеле?) Проникнуться аурой питерского андеграунда и погрузиться в богатую рок-историю Питера можно в тематических музеях.

Про квартиры и жизни великих

Загляни за завесу публичности и узнай, как жили известные русские писатели, за каким столом они создавали свои шедевры и из каких чашек пили чай в ожидании вдохновения. О чем писали в своим письмах, кого любили и чем жили. Заглядывай в гости к Бродскому, посмотри, что лежит в чемодане Ахматовой и что нарисовано на ковре в квартире Пушкина.

Кстати на территории музея Анны Ахматовой в саду Фонтанного дома работает постоянная экспозиция, посвященная Бродскому «Сохрани свою тень». Камерная самобытная инсталляция, вросшая в старый фасад, сохранила в себе следы времени, отпечатки прошлого и артефакты.

Про внеземное и фантастическое

Здесь мы собрали музеи, где ты сможешь переместиться в другой мир или галактику, не выезжая за пределы Ленобласти. Магические небылицы, инопланетяне и внеземные растения порадуют твоего внутреннего ребенка.

Все по Фрейду

Кажется, в Питере любят дедушку Фрейда. Если ты разделяешь эту симпатию, тогда лови подборку мест с фрейдовским вайбом. Тебя ждут кислотный неон, томный полумрак, сюрреализм с перчинкой, яркие впечатления и фотографии.

Сюда же мы добавили постоянную экспозицию в центре Петербурга, которая круглый год готова удивлять жителей и гостей города. Здесь можно не только смотреть, но и трогать, если понимаешь, о чем мы ;)

Также на входе/выходе тебя ждет небольшой «сувенирный» магазин, откуда можно также унести некоторые впечатления.

Что еще?

Музей парфюмерии

Здесь у каждого этапа нашей истории есть особый неповторимый аромат. Разобраться в загадках парфюмерии самых разных лет, узнать тонкости ремесла и погрузиться в увлекательное прошлое и не менее насыщенное настоящее ароматов можно в атмосферном камерном музее в исторической части Питера.

Оранжерея Таврического сада

Королевство вечного лета в центре Петербурга, где ты не только проникнешься атмосферой жарких и ярких тропиков, но и познакомишься с «заморской» флорой, собранной под одним куполом. Раскидистые пальмы, нежные кувшинки и, конечно, харизматичные кактусы! Не забывай про кофейню на втором этаже с видом на зеленое великолепие живых экспонатов.

Музей кошек

Музей и кафе «Республика кошек» на улице Якубовича – одно из самых больших котокафе в Европе. Здесь тебя ждет пушистая кото-компания самых разных пород, окрасов и размеров, в том числе и эрмитажные котики. Здесь же работает разновидность приюта – витрина для бездомных кошек, и ты можешь уйти домой с новым другом.

ул. Якубовича, 10