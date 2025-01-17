Иммерсивная визуальная выставка в формате 360° объединит культуру Японии и мир цифровой эволюции, который может ждать всех в ближайшем будущем. Первая часть «Мечты о Японии — картины плавающего мира» — новое шоу, которое погрузит зрителей Lumion в многовековую историю искусства укиё. Укиё — это «плывущий мир», другими словами—«мир мимолетных наслаждений и любви». Вторая часть выставки - «Эволюция» - предлагает задуматься о нашем месте в мире. Что нас ждет? Каким будет мир в век цифровизации? Соверши путешествие сквозь цифровую вселенную и узнай, какое будущее ждет планету.