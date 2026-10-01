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Концерт с медиапроекциями в Пушкинской кирхе
Пушкинская кирха, Набережная улица, 4/25
Начало:
Завершение:
от 1100₽ до 1200₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Концерты с видеопроекцией в Пушкинской кирхе. Будут дополнены визуальным сопровождением от Руслана Назырова. Каждый раз это что-то особенное: морские волны, переливающиеся витражи с цветочным орнаментом, снежный вихрь или космические пейзажи. Красочные фантазии помогут отправиться в музыкальное путешествие и сделают его более запоминающимся.
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