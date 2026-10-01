Концерты с видеопроекцией в Пушкинской кирхе. Будут дополнены визуальным сопровождением от Руслана Назырова. Каждый раз это что-то особенное: морские волны, переливающиеся витражи с цветочным орнаментом, снежный вихрь или космические пейзажи. Красочные фантазии помогут отправиться в музыкальное путешествие и сделают его более запоминающимся.