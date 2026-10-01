Почему одна картина может передать страх, от которого невозможно спрятаться, а обычный пейзаж — вызвать чувство тревоги? Как художнику удаётся изобразить не то, что мы видим глазами, а то, что происходит у нас внутри? Эдвард Мунк — один из самых необычных художников рубежа XIX–XX веков, мастер, превративший живопись в разговор о человеческих чувствах. Его знаменитый «Крик» давно стал символом тревоги и одиночества, знакомым даже тем, кто никогда не интересовался искусством. Но за этой картиной скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. На лекции Викторины Смуровой познакомишься с Мунком не как с мрачным гением, создавшим одну знаменитую картину, а как с человеком, чья жизнь была полна неожиданных поворотов, художественных экспериментов и удивительных историй. Поговорят о том, почему детские переживания так сильно повлияли на его творчество, как любовь и ревность превращались в живописные образы и почему современники нередко считали его картины пугающими, незавершёнными или даже неприличными. Особое внимание уделят знаменитым работам Мунка: «Больной ребёнок», «Мадонна», «Вампир», «Танец жизни» и, конечно, «Крик». Попробуем разобраться, что именно делает эти произведения такими выразительными, почему их герои словно существуют на границе реальности и сна и как цвет, линия и искажённое пространство могут рассказать о чувствах больше, чем подробный реалистический рисунок. Викторина Смурова, факультет истории и теории искусства Академии художеств им.И.Е. Репина, методист образовательного отдела Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.