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Порочный Петербург: Империя 18+

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

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3600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Столичный Петербург — это город, где кипят страсти и властвует порок. И чем ближе революционный 1917 год, тем сильнее жажда жизни и весьма интересных развлечений у представителей всех городских сословий. Хулиганы-апаши, проститутки и кокотки, водка, наркотики, кабаре и закрытые клубы Серебряного века (порой похожие на настоящие секты и культы), любовные треугольники, многоженство (и даже многомужество) и полиаморные коммуны. На лекции ты узнаешь: — Какие традиции существовали в среде творческой богемы в начале XX столетия? — Как удавалось кутить и сводить концы с концами? — Как проводились спиритические сеансы, лечили все болезни при помощи флюидов и заглядывали в будущее, связываясь с космическим эфиром? — Что можно было купить в обычной аптеке и без рецепта: от хандры, женской истерии и «для блеску глаз»? — Как нарушали сухой закон столичные рестораны и кем были первые русские бутлегеры? Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Новомихайловские котлеты с картофельным пюре и соусом тар-тар. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай

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