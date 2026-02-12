Экскурсия во дворец Юсуповых в Петербурге: парадные залы, домашний театр и история убийства Григория Распутина в живых интерьерах дворца. Что тебя ждёт Ты зайдёшь с набережной Мойки во дворец Юсуповых. Шум улицы остаётся снаружи, впереди — полутёмный коридор, мягкий свет бра и тихие шаги по паркету. Экскурсия начинается с парадных залов. Золото, зеркала, мрамор, камины, портреты хозяев — здесь дворцовый быт читается в каждой детали, а не только в табличках. Затем — домашний театр Юсуповых. Небольшой зал, сцена, ложи, бархат занавеса: пространство, где звучал голос Шаляпина и проходили закрытые спектакли для избранных. Финал маршрута — экспозиция о ночи Григория Распутина. Те же комнаты, те же лестницы, шаг за шагом — его последний визит в дом, участники трагедии, разные версии произошедшего. Тебя никто не торопит: можно рассматривать интерьеры вблизи, задавать вопросы гиду и почувствовать, как за парадной оболочкой живёт тихий петербургский дом с очень личной историей. Почему стоит пойти: — Парадные залы и домашний театр с атмосферой живого аристократического дома. — История Распутина в реальных интерьерах, без квеста и громких эффектов. — Возможность быть внутри истории, а не наблюдать её с порога. Важно знать: — Экскурсия проходит в небольшой группе, формат остаётся камерным. — Возрастное ограничение музея — 16+, при входе во дворец нужен паспорт. — Все входные билеты включены в стоимость, группа заходит без очереди. Если тебе близок интеллигентный Петербург и желание тихо заглянуть за кулисы его дворцов, эта экскурсия для тебя. Организационные детали: • После покупки зарегистрируй билет у организатора: забронируют места и пришлют точную точку встречи. Регистрация: 10:00–18:00 • Телефон - +7 (996) 899-27-16 или Telegram @city_walk_spb • Билеты именные и выкупаются заранее; при неявке стоимость не возвращается • Дата/время могут сдвигаться по решению музея — подтвердят после регистрации • Вход во дворец через Сад Юсуповых, вход с улицы Декабристов у Конюшенного флигеля.