Мастер-класс, на котором ты сделаешь предмет интерьера, не просто украшающий пространство, а создающий настроение. Данное пано — это мягкий свет, фактура и ощущение уюта, которое остаётся с тобой надолго. Ты создашь объёмную картину своими руками, используя текстурную пасту, краски и подсветку. Процесс подойдёт даже тем, кто никогда не занимался творчеством: педагог подробно проведёт тебя через все этапы работы. Формат мастер-класса — спокойный и вдохновляющий. Панно можно использовать как элемент декора или как ночник. Что входит в стоимость: — создание текстурного панно «Луна» или «Горы»; — работа с рельефом и объёмом; — встроенная подсветка (работает от батареек, без проводов); — все материалы включены; — готовую работу ты забираешь с собой; — депозит 500 ₽ на еду и напитки; — крафтовая упаковка для панно. Мастер-класс проходит каждое воскресенье в 14:00.