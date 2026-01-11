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Луна/Горы. Светильник

F11
Лермонтовский проспект, 43/1

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс, на котором ты сделаешь предмет интерьера, не просто украшающий пространство, а создающий настроение. Данное пано — это мягкий свет, фактура и ощущение уюта, которое остаётся с тобой надолго. Ты создашь объёмную картину своими руками, используя текстурную пасту, краски и подсветку. Процесс подойдёт даже тем, кто никогда не занимался творчеством: педагог подробно проведёт тебя через все этапы работы. Формат мастер-класса — спокойный и вдохновляющий. Панно можно использовать как элемент декора или как ночник. Что входит в стоимость: — создание текстурного панно «Луна» или «Горы»; — работа с рельефом и объёмом; — встроенная подсветка (работает от батареек, без проводов); — все материалы включены; — готовую работу ты забираешь с собой; — депозит 500 ₽ на еду и напитки; — крафтовая упаковка для панно. Мастер-класс проходит каждое воскресенье в 14:00.

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