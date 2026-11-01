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Богемный арт-бранч: «Айвазовский: море, деньги и любовь»

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

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Завершение:

3600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Камерный формат лекции, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Как сын небогатого купца стал суперзвездой XIX века, любимцем императоров и султанов и продал миру море? Айвазовский — это не только «Девятый вал» и идеальные штормы. Это около 6000 картин, мировая слава, огромное состояние, две совершенно разные истории любви и биография, в которой хватает сюжетов для хорошего сериала. На лекции узнаешь, почему Айвазовский не писал море с натуры, как стал одним из самых успешных художников своего времени, за что его обожали при императорском дворе, в чём обвиняла его первая жена и как в 65 лет он женился на молодой вдове почти на 40 лет младше. А ещё подготовишься к масштабной выставке Айвазовского в Русском музее: разберёшься, как смотреть на его картины, что искать за красивыми волнами и почему спустя почти 200 лет они всё ещё производят такой эффект. Лекцию проведёт Екатерина Повалкина — искусствовед, специалист по искусству XIX–XX веков, автор лекций по русскому и европейскому искусству. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.

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