Как банка супа за 15 центов и Coca-Cola превратились в искусство? Как больной застенчивый сын эмигрантов стал королём поп-арта, чьи работы знает весь мир? На лекции Олеси Александровой — история Энди Уорхола и феномена поп-арта: путь от первых рисунков до «Фабрики», где рождались скандалы, иконы и восьмичасовые фильмы без единого слова. Поговоришь о шелкографии вместо живописи, 50 оттенках Мэрилин и единственной музе художника. Разберёшь, как любовь и ненависть соседствовали в его жизни, и почему сегодня за него работает робот-двойник. Олеся Александрова — искусствовед, художник, автор лекций по искусству.