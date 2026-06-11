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Энди Уорхол: как банка супа стала искусством

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Как банка супа за 15 центов и Coca-Cola превратились в искусство? Как больной застенчивый сын эмигрантов стал королём поп-арта, чьи работы знает весь мир? На лекции Олеси Александровой — история Энди Уорхола и феномена поп-арта: путь от первых рисунков до «Фабрики», где рождались скандалы, иконы и восьмичасовые фильмы без единого слова. Поговоришь о шелкографии вместо живописи, 50 оттенках Мэрилин и единственной музе художника. Разберёшь, как любовь и ненависть соседствовали в его жизни, и почему сегодня за него работает робот-двойник. Олеся Александрова — искусствовед, художник, автор лекций по искусству.

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