Лекция в поддержку проекта «Анна помогает». О чём поговорят? О том, как пять совершенно разных художников находили собственный путь, расширяли границы возможного и стали символами Испании в мире искусства. Веласкес и Гойя: узнаешь, что скрывалось за блеском королевского двора. Веласкес умел замечать в правителях живые человеческие характеры, а Гойя не боялся показывать страсти, страхи и самые тёмные стороны общества. Антонио Гауди: разберёшься, как архитектор придумал собственные законы и превращал самые смелые идеи в реальные постройки, напоминающие то природные организмы, то сказочные декорации. Пикассо и Дали: обсудишь, как они меняли художественный язык, заставляли смотреть на вещи под новым углом и ломали привычные правила. Лектор: Дарья Меркурьева, арт-медиатор, координатор мастерской культурной медиации, автор телеграм-канала «Это как посмотреть». 50% от продажи билетов пойдут в пользу фонда «Анна помогает». Проект поддерживает выпускников детских домов и молодых людей с опытом сиротства на старте взрослой жизни.