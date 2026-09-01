ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Гарри Поттер: Музыкальное шоу в планетарии

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное

Про событие

Уникальный видеоконтент на самом большом проекционном куполе, тематическое оформление пространства и, конечно же, великолепная музыка в специально подготовленных аранжировках, исполняемая лучшими петербургскими музыкантами. Стоит ли говорить, что лучшее время для премьеры — канун Нового года и Рождества, ведь каждый фильм о Гарри Поттере был всегда отчасти пронизан рождественскими настроениями. И этому в немалой степени способствовала Музыка Джона Уильямса, чье творчество буквально пронизано духом Чайковского. Предпраздничное настроение, любимая музыка в классном исполнении, огромный проекционный купол, уносящий тебя за собой в мир чародейства и волшебства… Хоггвардс, Косой переулок, Матчи по квиддичу, Запретный лес и многие другие любимые места и герои мира Гарри Поттера. Музыкальный состав: орган, флейта, струнный ансамбль «Амадеус».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста