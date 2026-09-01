Уникальный видеоконтент на самом большом проекционном куполе, тематическое оформление пространства и, конечно же, великолепная музыка в специально подготовленных аранжировках, исполняемая лучшими петербургскими музыкантами. Стоит ли говорить, что лучшее время для премьеры — канун Нового года и Рождества, ведь каждый фильм о Гарри Поттере был всегда отчасти пронизан рождественскими настроениями. И этому в немалой степени способствовала Музыка Джона Уильямса, чье творчество буквально пронизано духом Чайковского. Предпраздничное настроение, любимая музыка в классном исполнении, огромный проекционный купол, уносящий тебя за собой в мир чародейства и волшебства… Хоггвардс, Косой переулок, Матчи по квиддичу, Запретный лес и многие другие любимые места и герои мира Гарри Поттера. Музыкальный состав: орган, флейта, струнный ансамбль «Амадеус».