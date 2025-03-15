Создай своего эксклюзивного мишку и насладись вкусным ужином в ресторане «Горизонты» с видом на Исаакиевский собор. Длительность мероприятия: — В технике флюид арт — 30 мин, — Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа Что входит в билет? — Игрушка мишка 23 см из винила; — Консультация и инструктаж от профессиональных художниц; — Депозит на еду и напитки на 500 рублей на человека; — Интересная тусовка и много новых друзей; — Антуражное пространство для творчества; — Профессиональный фотосет в группах от 12 чел; — Пакет для работы; Фартук одноразовый (по запросу гостя).