Роспись мишки Bearbricks с видом на Исаакиевский собор
Горизонты, Набережная реки Фонтанки, 59
Начало:
Завершение:
3700₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Создай своего эксклюзивного мишку и насладись вкусным ужином в ресторане «Горизонты» с видом на Исаакиевский собор. Длительность мероприятия: — В технике флюид арт — 30 мин, — Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа Что входит в билет? — Игрушка мишка 23 см из винила; — Консультация и инструктаж от профессиональных художниц; — Депозит на еду и напитки на 500 рублей на человека; — Интересная тусовка и много новых друзей; — Антуражное пространство для творчества; — Профессиональный фотосет в группах от 12 чел; — Пакет для работы; Фартук одноразовый (по запросу гостя).
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