Иммерсивная визуальная выставка в формате 360° объединит творчество испанского архитектора Антонио Гауди и мир цифровой эволюции, который может ждать нас в ближайшем будущем. Первая часть выставки познакомит с творчеством Антонио Гауди — архитектора, чьё имя стало символом Барселоны. Ты увидишь, как менялись работы мастера от уличного фонаря Королевской площади до храма Святого Семейства. Звуки и проекции соединятся в единое целое, создавая атмосферу солнечной Барселоны и позволяя тебе насладиться узнаваемыми силуэтами творений Гауди. Вторая часть выставки - «Эволюция» - предлагает задуматься о нашем месте в мире. Что нас ждет? Каким будет мир в век цифровизации? Соверши путешествие сквозь цифровую вселенную и узнайте, какое будущее ждет нашу планету.