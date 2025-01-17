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Гауди. Digital Evolution

Lumion
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 650₽
Возраст 6+
Стендап
Выставки
Необычное

Про событие

Иммерсивная визуальная выставка в формате 360° объединит творчество испанского архитектора Антонио Гауди и мир цифровой эволюции, который может ждать нас в ближайшем будущем. Первая часть выставки познакомит с творчеством Антонио Гауди — архитектора, чьё имя стало символом Барселоны. Ты увидишь, как менялись работы мастера от уличного фонаря Королевской площади до храма Святого Семейства. Звуки и проекции соединятся в единое целое, создавая атмосферу солнечной Барселоны и позволяя тебе насладиться узнаваемыми силуэтами творений Гауди. Вторая часть выставки - «Эволюция» - предлагает задуматься о нашем месте в мире. Что нас ждет? Каким будет мир в век цифровизации? Соверши путешествие сквозь цифровую вселенную и узнайте, какое будущее ждет нашу планету.

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