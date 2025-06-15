Дон Хиль Зелёные штаны
ул. Восстания, 41
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Завершение:
от 1200₽ до 2300₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Абьюз-кабаре. Оттолкнувшись от одноименной пьесы Тирсо де Молины творческая команда спектакля под руководством главного режиссера театра придумала свою историю любви. Точнее, свои истории о современных формах отношений: интимных, гендерных, абьюзивных и здоровых, моногамных и нет, разных. Что такое любовь сегодня, что нормально, а что нет, какие проблемы обострены, а какие ушли в прошлое. Не без феминизма, сексизма и иронии, абьюз-кабаре «Дон Хиль Зелёные Штаны» споёт и расскажет о том, что и кого трогает. Продолжительность спектакля: 3 часа с антрактом.
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