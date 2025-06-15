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Дон Хиль Зелёные штаны

Камерный театр Малыщицкого
ул. Восстания, 41

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2300₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Абьюз-кабаре. Оттолкнувшись от одноименной пьесы Тирсо де Молины творческая команда спектакля под руководством главного режиссера театра придумала свою историю любви. Точнее, свои истории о современных формах отношений: интимных, гендерных, абьюзивных и здоровых, моногамных и нет, разных. Что такое любовь сегодня, что нормально, а что нет, какие проблемы обострены, а какие ушли в прошлое. Не без феминизма, сексизма и иронии, абьюз-кабаре «Дон Хиль Зелёные Штаны» споёт и расскажет о том, что и кого трогает. Продолжительность спектакля: 3 часа с антрактом.

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Комментарии

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Денис
18 апреля 2025, 13:59

Супер. Всем советую. Именно на этот , 2 раза приходил к ним. 👍👏👏👏

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