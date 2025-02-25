ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Арт-ужин «Мир Фантастических Существ: от мифа до киношедевров»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4250₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Отправляйся в путешествие сквозь время и пространства, чтобы разгадать тайны фантастических существ! Лекцию читает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt», который вошел в список Forbes «12 подкастов, которые делают женщины». В программе: – Древний мир: Открой завесу тайн древних божеств, которые объединяют в себе черты человека и зверя. Почему они были такими? В чем их сила и почему чудовища символизировали угрозу? – Средневековье: Погрузись в загадочный мир средневековых бестиариев, где реальные и вымышленные существа сливаются в единую картину страха и очарования. Ты узнаешь, почему дракон всегда сторожит принцессу в высокой башне и зачем храброму рыцарю необходимо его победить. – Новое время: Исследуй, как менялись образы чудовищ с течением времени и кто занял их место в нашем сознании сегодня. От культовых монстров кинематографа до современных героев — почему эти образы будоражат наше воображение и вызывают первобытный страх? В стоимость в также входит фуршет и 1 welcome drink.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста