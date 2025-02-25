Отправляйся в путешествие сквозь время и пространства, чтобы разгадать тайны фантастических существ! Лекцию читает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt», который вошел в список Forbes «12 подкастов, которые делают женщины». В программе: – Древний мир: Открой завесу тайн древних божеств, которые объединяют в себе черты человека и зверя. Почему они были такими? В чем их сила и почему чудовища символизировали угрозу? – Средневековье: Погрузись в загадочный мир средневековых бестиариев, где реальные и вымышленные существа сливаются в единую картину страха и очарования. Ты узнаешь, почему дракон всегда сторожит принцессу в высокой башне и зачем храброму рыцарю необходимо его победить. – Новое время: Исследуй, как менялись образы чудовищ с течением времени и кто занял их место в нашем сознании сегодня. От культовых монстров кинематографа до современных героев — почему эти образы будоражат наше воображение и вызывают первобытный страх? В стоимость в также входит фуршет и 1 welcome drink.