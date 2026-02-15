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Папа, мама, я и Офелия

«Петрович»: клуб-ресторан
Мясницкая ул., 24, стр. 3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Интерактивная постановка в ресторане, где ты максимально вовлечен в действие: у бара, между столиками, на сцене. Представь, однажды ты узнаешь, что твоя жена от тебя ушла. Что бы ты сделал? Наверное, в голову пришли не самые радостные мысли. А если бы ее новый избранник опозорил бы тебя на всю страну? Наверное, еще хуже. Ну а если бы купил телевизор? Митя Фабержевич не стерпел именно последнего. «Папа, мама, я и Офелия» — это история о семье — о том, как быстро можно потерять близких людей, и о том, благодаря каким неожиданным обстоятельствам можно их обрести. По промокоду КАВЕР - скидка 10%!

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