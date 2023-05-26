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Палачи

Abbey Players
ул. Новый Арбат, 5

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль в баре. Действие чёрной комедии ирландского драматурга Мартина МакДонаха происходит в 1965 году, когда в Великобритании была отменена смертная казнь. Действие происходит в наши дни, в режиме реального времени. Главный герой — бывший палач Гарри — открыл небольшой паб и теперь ведёт тихую жизнь. Каждый день он развлекает публику своего заведения шутками о политике и расизме и вспоминает былые времена своей яркой карьеры. Стать главной достопримечательностью небольшого скучного городка Гарри мешает его конкурент — Альберт Пьерпойнт, который в своё время вздернул на виселице в 2 раза больше людей. В день отмены смертной казни в пабе оказывается репортёр местной газеты, чтобы взять интервью у бывшего «слуги короны», и загадочный молодой человек из Лондона по имени Муни. Непрошеный гость вступает в спор о судебных ошибках и о том, как просто исполнитель наказания превращается в хладнокровного убийцу. Смертная казнь отменена, и Гарри даже не подозревает, как скоро он вернётся к любимой профессии. Сегодня ты сам станешь гостем паба Гарри, поднимешь бокал за отмену смертной казни, засвидетельствуешь незаконную казнь и окажешься её соучастником. Обрати внимание: — Если опоздаешь, тебя посадят на свободные последние ряды, чтобы не прерывать действие. — В стоимость билета входит пинта пива или порция виски, все остальное ты сможешь заказать по меню. — Алкогольные напитки продадут только совершеннолетним. — В постановке присутствует нецензурная лексика. — Спектакль можно снимать и выкладывать свои впечатления в соцсети, но запрещено разговаривать по телефону и лучше отключить звук гаджетов на время спектакля.

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Комментарии

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Светлана
28 октября 2023, 04:41

Очень необычная постановка. Впечатление неоднозначное. С одной стороны ты участник действия, с другой стороны это не классическая постановка. Но сходить однозначно можно и нужно) в любом случае без впечатлений не уйдете. В целом мне понравилось)))

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