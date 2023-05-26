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Очень необычная постановка. Впечатление неоднозначное. С одной стороны ты участник действия, с другой стороны это не классическая постановка. Но сходить однозначно можно и нужно) в любом случае без впечатлений не уйдете. В целом мне понравилось)))