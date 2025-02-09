Большой и долгожданный сольный концерт Досвидошь с презентацией нового альбома. Добро пожаловать на единственный в своём роде концерт с презентацией альбома «Мальчики умерли» дуэта Досвидошь. Во второе воскресенье февраля сцена превратится в самый настоящий театр под руководством режиссёра Григорьевой Аксинии. Песни мальчиков, которые умерли, оживут и предстанут перед зрителем во плоти и звуке. Откроет событие культовая группа отечественной сцены «Почему коммутатор молчит». Двери пространства откроются в 19:00.