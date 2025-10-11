Тебя приглашают в творческую мастерскую «Топь» собирать и декорировать собственный бенто-тортик. Слово «бенто» с японского языка переводится как «уютный», «удобный». В Японии этим словом называют коробки, в которых продают еду на вынос. Обычно они имеют квадратную форму и рассчитаны на одного человека, так что и тортик предполагается небольшой. Сборка и украшение торта — это не только весело, но и способ снять стресс и порадовать себя. Здесь ты сможешь найти новых друзей и единомышленников: атмосфера на мастер-классах помогает расслабиться и открыться для общения. А в конце мероприятия унесёшь домой сладкий подарок: упакуешь свой торт и удивишь близких или сохранишь этот момент для себя. Начинки на выбор: — Классика (ванильные коржи, вишня/малина/карамель); — Красный бархат (красные коржи, вишня или малина); — Сникерс (шоколадные коржи соленая/обычная карамель + арахис); — Чёрный лес (шоколадные коржи и вишня); А ещё тебя будут ждать угощения, чтобы сделать время на мастер-классе ещё слаще. Продолжительность: 2 — 2,5 часа. Стоимость участия: 2300 рублей, если приходишь с друзьями 2500 рублей, если пойдёшь один или даришь сертификат.