Побываешь в Булгаковских местах из «Мастера и Маргариты», поговоришь о загадочном самоубийстве дореволюционного миллионера, а ещё узнаешь, где в Москве встретить призраков и почему на Чистых прудах кровавая вода. Мифы и легенды на экскурсии опираются на факты! Точка старта экскурсии: в 2 минутах пешком от метро «Пушкинская». Обычно проходит в группах, но можно заказать и индивидуальную экскурсию. Финиш: на Сухаревской площади. Длительность экскурсии: 3 часа. Проводится на автобусе, машине или минивэне. Цена зависит от того, сколько человек будет на экскурсии.