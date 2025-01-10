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[солдаут] Мифы и легенды Москвы: ТОП-10 мистических мест

Тверская улица, 18к1

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от 760₽ до 8990₽
Возраст 0+
Необычное

Про событие

Побываешь в Булгаковских местах из «Мастера и Маргариты», поговоришь о загадочном самоубийстве дореволюционного миллионера, а ещё узнаешь, где в Москве встретить призраков и почему на Чистых прудах кровавая вода. Мифы и легенды на экскурсии опираются на факты! Точка старта экскурсии: в 2 минутах пешком от метро «Пушкинская». Обычно проходит в группах, но можно заказать и индивидуальную экскурсию. Финиш: на Сухаревской площади. Длительность экскурсии: 3 часа. Проводится на автобусе, машине или минивэне. Цена зависит от того, сколько человек будет на экскурсии.

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