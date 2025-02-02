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Андалузские сны. Лорка и де Фалья.

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мануэль де Фалья изобретательно сочетал традиционную испанскую музыку с находками композиторов XX века, делая её частью европейской классики. Его «Семь испанских народных песен» — одно из наиболее часто исполняемых произведений на испанском языке. В цикле представлены песни различных областей Испании — можно сказать, что это небольшая, тщательно подобранная антология испанской народной музыки, которая хоть и не стремится к исчерпывающей этнографичности, но даёт картину регионального разнообразия музыкальной культуры страны.

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