Мануэль де Фалья изобретательно сочетал традиционную испанскую музыку с находками композиторов XX века, делая её частью европейской классики. Его «Семь испанских народных песен» — одно из наиболее часто исполняемых произведений на испанском языке. В цикле представлены песни различных областей Испании — можно сказать, что это небольшая, тщательно подобранная антология испанской народной музыки, которая хоть и не стремится к исчерпывающей этнографичности, но даёт картину регионального разнообразия музыкальной культуры страны.