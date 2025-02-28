[солдаут] Ужин Гёте: между Фаустом и Мефистофелем
ул. Воздвиженка, 1
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6490₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
«Что дашь ты, жалкий бес, какие наслажденья? Дух человеческий и гордые стремленья Таким, как ты, возможно ли понять? Ты пищу дашь, не дав мне насыщенья…» Трагедия познания… Трагедия любви… Многие читали «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, но знаешь ли ты, что без Гете этого романа могло и не быть? Как и некоторых произведений Пушкина. Над трагедией «Фауст» Иоганн Вольфганг Гете работал 60 (!) лет. Вся его огромная сложная жизнь на потрясающем историческом переломе XVIII – XIX веков отразилась здесь. На ужине ты узнаешь больше о литературных предшественниках Гете, разрабатывавших фаустовский сюжет, интересных образах «Фауста», мистических (алхимических и др.) сюжетах и погрузишься в особенности гетевской трагедии. Проводником по тернистому и прихотливому пути Фауста станет лектор Юрий Шапошников, кандидат филологических наук, литературовед. В стоимость входит лекция, ужин по старинным рецептам и безалкогольные напитки (вода, чай/кофе). Алкоголь можно заказать отдельно по винной карте ресторана.
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