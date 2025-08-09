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Мастер-класс по сборке интерьерного букета

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс с сезонными цветами, на котором ты научишься работать с основными инструментами флориста и узнаешь, что такое фокусные точки и акцент. Цветы, декоративные элементы, инструменты и бокал просекко — включены в стоимость. Продолжительность: 1,5 — 2 часа.

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