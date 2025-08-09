Мастер-класс с сезонными цветами, на котором ты научишься работать с основными инструментами флориста и узнаешь, что такое фокусные точки и акцент. Цветы, декоративные элементы, инструменты и бокал просекко — включены в стоимость. Продолжительность: 1,5 — 2 часа.