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Анвар Ахметзянов «Зубы и губы у динозавров»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Помнишь тех жутких, оскаленных монстров из старых фильмов? Голые зубы, свирепый взгляд — классика ужаса! Но наука не стоит на месте, и сегодня динозавры уже не те: они пернатые, теплокровные, а некоторые даже заботливые родители. Так почему же люди до сих пор изображают их с зубами нараспашку, как у голливудского злодея? У современных рептилий (крокодилов, ящериц) зубы обычно прикрыты мягкими тканями — так может, и динозаврам пора «надеть губы»? Некоторые учёные уверены — да! Ископаемые следы челюстей и анализ износа эмали намекают: зубы тираннозавров и других хищников не торчали наружу, а были частично скрыты. Другие палеонтологи спорят — мол, у гигантских ящеров могли быть особые чешуйчатые «наросты», но не полноценные губы, как у млекопитающих. Так где же правда? Об этом ты узнаешь на лекции. Лектор: Анвар Ахметзянов. Автор научно-популярного канала на YouTube «The Last Dino», посвященного биологии, эволюции и палеонтологии животных.

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