«Мужской» спектакль о нелегкой женской доле. В пьесе есть только женские роли, но все их исполняют мужчины. Исходные материалы для постановки были собраны из интервью и бесед с беременными и рожавшими женщинами, а также сайтов и форумов о рождении детей. Вместе с беременными, рожающими и родившими героинями пьесы зрителю предстоит пройти путь в девять месяцев: от новости о беременности до самого рождения ребенка. В конце спектакля каждый из присутствующих должен постараться ответить самому себе на следующие насущные вопросы. Зачем рожать детей? И для чего это нужно? Продолжительность — 1 час 20 минут.