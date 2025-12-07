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Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель)

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Мужской» спектакль о нелегкой женской доле. В пьесе есть только женские роли, но все их исполняют мужчины. Исходные материалы для постановки были собраны из интервью и бесед с беременными и рожавшими женщинами, а также сайтов и форумов о рождении детей. Вместе с беременными, рожающими и родившими героинями пьесы зрителю предстоит пройти путь в девять месяцев: от новости о беременности до самого рождения ребенка. В конце спектакля каждый из присутствующих должен постараться ответить самому себе на следующие насущные вопросы. Зачем рожать детей? И для чего это нужно? Продолжительность — 1 час 20 минут.

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