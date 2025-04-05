На выступлениях люди постоянно просят сыграть ту или иную песню, и угодить всем бывает нелегко — любимые песни у всех разные, да и выбрать есть из чего — аж из целых десяти альбомов. Идеальный выход — концерт по заявкам, прекрасная возможность услышать на концерте даже самые редкие песни «Тролль Гнёт Ель». Ну, а чтобы было ещё интереснее, пригласим 10 секретных гостей, которые будут сменяться на протяжении всего «ТролльГнётЕльника»! Секретные гости, как всегда, порадуют совместным исполнением одной из песен или выступлением под неё. Уже все знают, что секретные гости из года в год более чем неожиданные и крутые. Это известные музыканты, вокалисты, исполнители на редких инструментах, танцоры и шоумены.