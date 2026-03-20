Традиционные весенние сеансы массовой пневмотерапии: избавляемся от зимней тоски и депреса, заряжаемся драйвом и позитивом бодрого хайпкора группы «Пневмослон» на больших двойных сеансах с уникальными программами. Доказавшая свою эффективность при регулярном применении, пневмотерапия показана всем: мужчинам и женщинам, Серегам и Алкогольвицам, Жорам, Подводницам, Принцессам в трусах с Алиэкспресса, тем, кто чувствует себя старым или пытается запутать след, Королевам, Жухлым... главное, быть совершеннолетним. Два дня — две уникальные программы, чтобы охватить как можно больше целебных хитяр «Пневмослона» и обеспечить пролонгированный эффект пневмотерапии для вашей кукухи: в первый день гостей ждёт программа из песен «полегче», а во второй «потяжелее». Восемь полноформатных альбомов, множество синглов, «Оральные» сборники с караоке-версиями: отзывающиеся каждому своими посылами песни «Пневмослона» заслужили народное признание и любовь, а также многочисленные награды и достижения — «Лучшая группа» по версии «Чартовой Дюжины», регулярные солд-ауты почти на всех сольных концертах, успех на крупнейших фестивальных площадках страны и собственный трибьют-проект. Команда уникальных и профессиональных специалистов под руководством любезного сэра Лорда готова растормошить вас от зимнего оцепенения и зарядить бодростью на год вперёд.