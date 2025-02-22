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Два итальянца: Вивальди против Паганини

Особняк Прове, ул. Новая Басманная, 22

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Завершение:

от 3500₽ до 7500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Обрати внимание, что есть 2 даты события: — 22 февраля 19:00 — 23 февраля 19:00 Выбирай удобное время для посещения. В атмосфере оживающей истории, в магическом блеске тысячи свечей тебя ждёт захватывающее противостояние двух гениев итальянской музыки — Антонио Вивальди и Никколо Паганини. Под сводами особняка XIX века ты услышишь бессмертные произведения в исполнении струнного квартета «Астория». В программе: культовые композиции великого Антонио Вивальди и избранные мелодии из репертуара Никколо Паганини. Концерт пройдёт в старинной усадьбе Ф. Прове-А. Калиш - это настоящее произведение искусства в стиле «французского неоренессанса». Для зрителей с категорией билета «А» за час будет проведена экскурсия по усадьбе, в которой можно будет пройтись по историческим залам и узнать историю особняка XIX века. Продолжительность: 1 час 15 мин. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Кресс-код - «Cocktail». В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.

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