Обрати внимание, что есть 2 даты события: — 22 февраля 19:00 — 23 февраля 19:00 Выбирай удобное время для посещения. В атмосфере оживающей истории, в магическом блеске тысячи свечей тебя ждёт захватывающее противостояние двух гениев итальянской музыки — Антонио Вивальди и Никколо Паганини. Под сводами особняка XIX века ты услышишь бессмертные произведения в исполнении струнного квартета «Астория». В программе: культовые композиции великого Антонио Вивальди и избранные мелодии из репертуара Никколо Паганини. Концерт пройдёт в старинной усадьбе Ф. Прове-А. Калиш - это настоящее произведение искусства в стиле «французского неоренессанса». Для зрителей с категорией билета «А» за час будет проведена экскурсия по усадьбе, в которой можно будет пройтись по историческим залам и узнать историю особняка XIX века. Продолжительность: 1 час 15 мин. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Кресс-код - «Cocktail». В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.