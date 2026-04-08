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2046

Москва, 1-й Неопалимовский пер., 7-9

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Футуристическая кофейня в Хамовниках. Место оформили в стиле кибер-панк: стены обшиты металлом, использованы серый и неоново-зеленый цвета, под потолком висит световое табло в форме кольца. В меню много кофейных напитков: есть классические вроде капучино или эспрессо и фирменные: латте с грушей и жасмином или раф-лемонграсс. По запросу гостей добавляют растительное молоко. Кроме кофе, заваривают листовой или травяной чаи, подают лимонады, какао и матчу. Еды в кофейне «2046» немного, можно взять овсянку с пармезаном и грушей, салат с артишоками, тартин с лососем или сэндвич с пастрами. Режим работы: ПН-ПТ: 8:30-21:30 СБ-ВС: 10:00-21:30
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