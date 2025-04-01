«Магические салоны начала 20 века: Научный подход и шарлатанство» – лекция-иммерсив от звездного таролога, сооснователя TAROT CLUB MOSCOW и подкаста «Эзотерики в деле» Александры Топчий. Окунись в атмосферу мистического салона и стань участниками иммерсивного спиритического сеанса. В 1860 году Аллан Кардек, французский педагог и философ, ввел термин «Спиритизм», именно с этого времени интерес к искусству общения с потусторонним начал активно развиваться и просачиваться в знатные общества Москвы и Петербурга. В 1900-е годы явление становится почти обычным времяпрепровождением, заменяя музыкальные и поэтические вечера. А медиумы и гадалки и развлекают, и оказывают значительное влияние на светскую, культурную и политическую жизнь двух столиц. На лекции ты познакомишься с мистическими школами и направлениями, закрытыми учениями, научными исследованиями спиритизма и значимыми фигурами-мистиками того периода. Меню: – Сырно-мясная тарелка; – Салат с ростбифом; – Кростини с перцем рамиро и взбитым кремчизом; – Пряная тыква; – Груша с голубым сыром и грецким орехом; – Цыпленок в гранатовой глазури; – Мадлен; – Просекко/Красное вино. Стоимость: тариф Early bird — 3300 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3900 рублей. В стоимость входит фуршет и 1 welcome drink.