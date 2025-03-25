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[отменено] Маньяк

Клуб Огород, Россия, Москва, Проспект Мира, 26с1

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3700₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Внимание: отмена спектакля. Детективная история с эксцентричными гэгами по легендарной пьесе Вуди Аллена. Театр-ателье «Нуар» приглашает тебя на спектакль - леденящую душу комедию, ты почувствуешь атмосферу американского городка, который захватила жуткая новость о появлении маньяка. В дом одного из жителей маленького городка вламывается полиция и ему приходится попотеть, чтобы доказать, что маньяк это не он. Иммерсивный музыкальный спектакль-ревю за столиками в одном из лучших ресторанов Москвы, постепенно затягивающий в ночную атмосферу американского городка, который захватила жуткая новость о появлении маньяка-убийцы. Спектакль-кабаре, а главное достоинство кабаре - живая музыка и эффектная манера исполнения запоминающихся песен, написанных специально под каждый из цикла спектаклей. Позволь себе на один вечер окунуться в волнующую атмосферу Манхэттена. Внимание: На площадке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

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