Внимание: отмена спектакля. Детективная история с эксцентричными гэгами по легендарной пьесе Вуди Аллена. Театр-ателье «Нуар» приглашает тебя на спектакль - леденящую душу комедию, ты почувствуешь атмосферу американского городка, который захватила жуткая новость о появлении маньяка. В дом одного из жителей маленького городка вламывается полиция и ему приходится попотеть, чтобы доказать, что маньяк это не он. Иммерсивный музыкальный спектакль-ревю за столиками в одном из лучших ресторанов Москвы, постепенно затягивающий в ночную атмосферу американского городка, который захватила жуткая новость о появлении маньяка-убийцы. Спектакль-кабаре, а главное достоинство кабаре - живая музыка и эффектная манера исполнения запоминающихся песен, написанных специально под каждый из цикла спектаклей. Позволь себе на один вечер окунуться в волнующую атмосферу Манхэттена. Внимание: На площадке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.