https://teatrcdr.ru/ Театр «Центр драматургии и режиссуры» был основан в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным и сразу вошел в театральную жизнь Москвы как «открытое пространство» для творческой молодежи. ЦДР стал первой профессиональной площадкой для нескольких поколений молодых режиссеров, драматургов, артистов, художников. Сцена на Соколе находится в историческом здании сталинского дома, в котором когда-то располагался камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского. Полностью оборудованный для проведения спектаклей зал рассчитан на 165 мест.
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Интерактивный, живой театр- "Центр режиссуры и драматургии". Если хочется отдохнуть, поваляться на мягком и научиться правильно засыпать (возможно, через гипноз) - в общем, позаботиться о себе;) Спектакль "Школа сна"😴🥱 Че там происходило: 🛌переодевают в белую мягкую рубашку 🛌снимают обувь (мы ходили по мягким "кроватям") 🛌 актёры взаимодействуют со зрителями (станцевать с Сергеем Мелконян - отдельное искусство❤) 🛌много юмора, харизма того самого Воронцова из "Папиных дочек" (Сергей Мелконян) сшибает с ног🔥 🛌 спектакль в формате обучающего семинара от Великого Профессора Сна. Зритель участвует в эксперименте: бегает/валяется/контактирует с мягкими поверхностями и людьми- чтобы потом уснуть 🛌дадут возможность драться подушками 🛌в конце всех зрителей накроют огромным одеялом, в размер театрального зала 🛌будет немножечко страшно, когда погасят свет... Друг, если ты НЕ относишься к своей персоне "слишком серьёзно", то тебе однозначно на этот спектакль.