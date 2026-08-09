Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты сможешь создать уникальную композицию из натуральных масел. Не просто пахнущие пузырьки, а аромат с характером, который поднимает настроение, расслабляет или заряжает энергией. Узнаешь, как масло может стать твоим тайным оружием настроения.
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