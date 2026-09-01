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  1. Москва
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Мозаика

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Представь: стеклянные плитки, словно маленькие кусочки радуги, складываются в твоё уникальное панно. Это не просто приклеивание — это медитация с задачей, где нужна концентрация и лёгкий кайф от процесса. Ты всё приклеишь, зафиксируешь затиркой, а в конце у тебя в руках окажется настоящее арт-микро-чудо — компактное, стильное, уютное. Выбор — из 8 классных цветов, чтобы сделать всё по своему настроению и интерьеру. Если хочешь почувствовать себя творцом, а заодно получить красивую вещь для дома — это твоё. Неважно, есть ли у тебя опыт — главное, чтобы горело желание творить. Время погружения — около 3-4 часов.

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