Тёплая атмосфера, творческое настроение и своя маленькая Луна, сделанная своими руками. На этом мастер-классе ты будешь создавать свою Луну: объёмную, живую, с кратерами и мягкими тенями. Шаг за шагом ты слепишь барельеф, напоминающий настоящую лунную поверхность, а встроенная подсветка добавит волшебства и тёплого вечернего света. Не важно, держал/а ли ты раньше в руках декоративную штукатурку или пробуешь впервые — тебе всё подробно покажут и спокойно проведут через каждый этап. Здесь можно ошибаться, переделывать, вдохновляться и просто получать удовольствие от процесса. В результате ты: — освоишь приёмы создания объёмной «лунной» текстуры — познакомишься с работой с декоративной штукатуркой / глиной — унесёшь домой готовое панно с подсветкой — уютный арт-объект для интерьера или особенный подарок Диаметр панно - 25см Тёплая атмосфера, творческое настроение и своя маленькая Луна, сделанная своими руками.