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Кружевная тарелка

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Кружево, глина и несколько часов, которые ты можешь подарить себе. На мастер-классе будут создавать керамические тарелки с отпечатками кружевных салфеток. Узоры проявляются в глине тонко и выразительно, превращая обычную тарелку в вещь, которую хочется рассматривать и использовать каждый день. Выбирай, что хочется сделать: — одну большую тарелку диаметром 30 см; — или две тарелки размером 23 и 18 см. Опыт не нужен — всё покажут, расскажут и помогут на каждом этапе. Тебе останется только получать удовольствие от процесса и наблюдать, как под руками рождается что-то по-настоящему твоё. Продолжительность: 2-3 часа.

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