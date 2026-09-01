Кружево, глина и несколько часов, которые ты можешь подарить себе. На мастер-классе будут создавать керамические тарелки с отпечатками кружевных салфеток. Узоры проявляются в глине тонко и выразительно, превращая обычную тарелку в вещь, которую хочется рассматривать и использовать каждый день. Выбирай, что хочется сделать: — одну большую тарелку диаметром 30 см; — или две тарелки размером 23 и 18 см. Опыт не нужен — всё покажут, расскажут и помогут на каждом этапе. Тебе останется только получать удовольствие от процесса и наблюдать, как под руками рождается что-то по-настоящему твоё. Продолжительность: 2-3 часа.