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Кружка с джибитсами

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты создашь свою идеальную кружку — такую, которую можно будет менять под настроение. Ты слепишь керамическую кружку своими руками, а затем добавишь к ней съёмные джибитсы — маленькие декоративные элементы, которые сейчас особенно популярны и превращают обычную вещь в персональный аксессуар. Ты сможешь придумать собственный дизайн и создать 2–3 комплекта джибитсов, чтобы менять их на кружке под настроение, сезон или просто любимый образ. Цветы, сердечки, фрукты, забавные символы — всё зависит только от твоей фантазии. Тебе покажут весь процесс и помогут на каждом этапе, поэтому специальный опыт не нужен. Главное — прийти с хорошим настроением и желанием сделать что-то своими руками. В результате у тебя останется керамическая кружка ручной работы и несколько комплектов съёмных джибитсов, которые можно менять и комбинировать. Продолжительность около 3-4 часов.

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