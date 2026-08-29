Практика глубокого расслабления и полной перезагрузки. Йога-нидра — практика на границе сна и бодрствования, которая помогает снять накопившееся напряжение, успокоить ум и восстановить внутренний ресурс. В этот вечер погружение будет сопровождать живое звучание шаманского бубна. Его ритм и вибрации помогут глубже войти в медитативное состояние и отпустить контроль. Что даст практика: — глубокое расслабление тела — отдых от постоянного потока мыслей — снижение накопившегося напряжения — восстановление сил и внутреннего ресурса — возможность сформулировать и прожить личное намерения Практику ведёт Мария Кашанги — врач ЛФК и йогатерапевт с опытом более 12 лет. Мария соединяет практику йоги с глубоким знанием тела и особое внимание уделяет расслаблению — одному из самых важных навыков в современной жизни.