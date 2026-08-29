Встреча для тех, кто чувствует усталость, хочет восстановить внутренние силы и провести несколько часов в красивом творческом процессе. Иногда важно остановиться и вспомнить, что даёт тебе силы двигаться дальше. На этой встрече ты начнёшь с психологической практики, которая поможет найти внутренний ресурс, почувствовать свои опоры и вспомнить о том, что наполняет именно тебя. После этого каждый участник создаст собственный ловец солнца, интерьерное украшение из бусин и подвесок, которое ловит солнечные лучи и наполняет пространство радужными бликами. Через творчество попробуешь воплотить найденное состояние гармонии и поддержки в материальный объект, который можно забрать домой. На встрече тебя ждёт: — психологическая практика на поиск внутреннего ресурса — создание собственного ловца солнца — все материалы для творчества — чай и угощение — тёплая атмосфера и новые знакомства