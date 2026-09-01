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Комментарии
Очень позитивное мероприятие, которое проводят хорошие люди! Узнала и почувствовала много нового) приятный опыт
Лишний раз убеждаюсь,что бесплатное что-то полная ерунда Торопилась,опоздала в итоге на 35 мин потому что 20 мин искала ,где все находится Навигации ноль,зашла в студию,что делать не знаю ,никто не встретил,что делать непонятно В итоге ушла очень злая,потому что очень мало времени свободного,а попасть на мероприятие получалось только сегодня Комментарий был оставлен для организаторов,всем остальным,кто хочет поскандалить онлайн-не получится,поэтому держите свои комментарии при себе)это как минимум будет тактично)а не наоборот
Юлия, ну если честно, то опоздать на 35 минут — это звучит как неуважение к организатору.
Юлия, звучит давольно странно, т.к. в телеграмм канале в закрепе есть навигация и от метро идти ровно 4 минуты. Ведущие всех встречают до начала занятия . Очень люблю эти занятия по субботам 🤍 .
Сходила и не пожалела! Спасибо адекватным отзывам здесь. Было очень расслабляющее пространство, приятный принимающий ведущий, много рассказывал, я прониклась, узнала больше о медитации, поймала полное расслабление, а в конце смогла задать вопросы и получить исчерпывающие ответы. Сама студия очень уютная, с большими окнами, теплая, в красивом месте, от метро очень комфортно было идти и нашла быстро. Удивительно, что событие бесплатное. Чувствую большую благодарность и обязательно сюда вернусь с друзьями.