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Сахаджа йога медитация на Цветном

Большой Каретный переулок, 8с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходит для новичков и опытных. Сахаджа йога — это метод медитации, который позволяет выйти за рамки ментальной, эмоциональной, физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Практика проходит в Sattva yoga studio (4 этаж, домофон 24). Занятие бесплатное, регистрация обязательна.

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Комментарии

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Аня
26 января 2025, 00:48

Сходила и не пожалела! Спасибо адекватным отзывам здесь. Было очень расслабляющее пространство, приятный принимающий ведущий, много рассказывал, я прониклась, узнала больше о медитации, поймала полное расслабление, а в конце смогла задать вопросы и получить исчерпывающие ответы. Сама студия очень уютная, с большими окнами, теплая, в красивом месте, от метро очень комфортно было идти и нашла быстро. Удивительно, что событие бесплатное. Чувствую большую благодарность и обязательно сюда вернусь с друзьями.

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Анастасия Сурусова
9 июня 2024, 00:39

Очень позитивное мероприятие, которое проводят хорошие люди! Узнала и почувствовала много нового) приятный опыт

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Юлия
2 марта 2024, 23:35

Лишний раз убеждаюсь,что бесплатное что-то полная ерунда Торопилась,опоздала в итоге на 35 мин потому что 20 мин искала ,где все находится Навигации ноль,зашла в студию,что делать не знаю ,никто не встретил,что делать непонятно В итоге ушла очень злая,потому что очень мало времени свободного,а попасть на мероприятие получалось только сегодня Комментарий был оставлен для организаторов,всем остальным,кто хочет поскандалить онлайн-не получится,поэтому держите свои комментарии при себе)это как минимум будет тактично)а не наоборот

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Ксенич
4 марта 2024, 21:24

Юлия, ну если честно, то опоздать на 35 минут — это звучит как неуважение к организатору.

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Бородулина Вероника
8 марта 2024, 14:35

Юлия, звучит давольно странно, т.к. в телеграмм канале в закрепе есть навигация и от метро идти ровно 4 минуты. Ведущие всех встречают до начала занятия . Очень люблю эти занятия по субботам 🤍 .

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