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Izumi

Москва, Мясницкая улица 38с1

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https://izumi-moscow.ru Уникальное пространство, где соединяются ресторан японской кухни с аутентичными блюдами, идзакая-бар и неоновая «улица»?с капсульным караоке.? Отдельное внимание уделено японской музыке: в Izumi играет японский поп, диско и хаус 70-х и 80-х годов, японский джаз и саундтреки к культовым аниме. По пятницам и субботам в идзакая играют приглашённые диджеи, воссоздающие атмосферу ночного Токио. Режим работы: вс-чт: 11:00 - 00:00 пт-сб: 11:00 – 05:00
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Комментарии

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Лиля
07 сентября, 02:09

Очень приятное, вкусное и милое место. Классный персонал Меню разнообразное, прикольно, что место почти всегда открыто: в любое время можно поесть, а потом петь в капсульном караоке. Их несколько на разное количество человек. Зал небольшой, лучше заранее бронировать. Караоке тоже бронировать.

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Анна
21 июня 2024, 20:14

Отмечала здесь день рождения в капсульном караоке. Приветливый и вежливый персонал, вкусная кухня и большой выбор в меню. Чек приятно удивил. Красивое и атмосферное место. Надо выбраться сюда снова)

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ALE
30 июня 2021, 02:50

Одно из любимых мест по этому типу кухни. Таких вкусных десертов не брали ещё нигде в Москве[2764-FE0F] Из минусов- достаточно близко расположены столики, ощущение тесноты есть, ну и в аншлаг (которого уже явно не будет после введения системы QR-кодов) блюда приносят ооочень долго. В остальном- цена соотносима с качеством + шикарная фотозона😍

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