https://restobarmm.ru/kontakty Masters & Margaritas — это редкое место в Москве, которое действительно выделяется. Здесь главная звезда — коктейль «Маргарита», который готовят десятками разных способов. Бренд-шеф Андрей Каплунов, известный своей работой с Гленом Баллисом, предлагает вкусные блюда. На завтрак можно насладиться сладкой хурмой с тёплым хлебом и рикоттой, к обеду — гороховым супом с копчёностями, а на ужин — мягким томлёным бараньим плечом с картофельным пюре. Автор идеи бара — Таир Газиев, а необычный стимпанк-интерьер создало бюро Noor Architects. Атмосфера здесь подходит и фанатам футуристического стиля, и простым гостям — всем будет интересно и комфортно. Режим работы: ВС-ЧТ: 14:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-02:00
Карта места...
Комментарии
Александра29 июля 2021, 12:06
Неплохая барная карта, коктейли с красивой подачей. Веранда очень маленькая, у дороги. Официанты вежливые, подходят в нужный момент[263A-FE0F]В целом, положительное впечатление.
Хороший бар, цены высокие, но и интерьер соответствующий, впечатление оставляет очень положительное. 7/10
Потрясающее заведение! Здесь самые классные и разнообразные Маргариты ❤ А еще вкусная кухня и атмосфера уютной квартиры 🔥