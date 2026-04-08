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Masters & Margaritas

Москва, Пятницкая улица, 5с1

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https://restobarmm.ru/kontakty Masters & Margaritas — это редкое место в Москве, которое действительно выделяется. Здесь главная звезда — коктейль «Маргарита», который готовят десятками разных способов. Бренд-шеф Андрей Каплунов, известный своей работой с Гленом Баллисом, предлагает вкусные блюда. На завтрак можно насладиться сладкой хурмой с тёплым хлебом и рикоттой, к обеду — гороховым супом с копчёностями, а на ужин — мягким томлёным бараньим плечом с картофельным пюре. Автор идеи бара — Таир Газиев, а необычный стимпанк-интерьер создало бюро Noor Architects. Атмосфера здесь подходит и фанатам футуристического стиля, и простым гостям — всем будет интересно и комфортно. Режим работы: ВС-ЧТ: 14:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-02:00
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Комментарии

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Правильная Лида
31 июля, 00:05

Потрясающее заведение! Здесь самые классные и разнообразные Маргариты ❤ А еще вкусная кухня и атмосфера уютной квартиры 🔥

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Александра
29 июля 2021, 12:06

Неплохая барная карта, коктейли с красивой подачей. Веранда очень маленькая, у дороги. Официанты вежливые, подходят в нужный момент[263A-FE0F]В целом, положительное впечатление.

И
Илья
20 мая 2021, 19:32

Хороший бар, цены высокие, но и интерьер соответствующий, впечатление оставляет очень положительное. 7/10

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