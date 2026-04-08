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Иммерсивный театр Особняк Дашков

Москва, Дашков переулок, 5

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«Особняк Дашков 5» — это московский театр, работающий в формате иммерсивного шоу. Театр был основан в 2014 году и располагается в историческом особняке. За десять лет существования его постановки посмотрели более 500 тысяч зрителей. Главная особенность «Особняка Дашков 5» — полное погружение публики в сюжет. Спектакли разворачиваются одновременно во всех помещениях здания, а зрители могут свободно перемещаться, выбирая собственную траекторию наблюдения за событиями. В репертуаре театра — оригинальные постановки по мотивам классических произведений. https://dashkov5.com/
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