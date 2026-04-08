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Дочери Сосо

Москва, улица Казакова, 8с3

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Независимый театральный проект. В театре играют только актрисы. Здесь строят театр на непререкаемых принципах адресного и социально-ответственного искусства, прямого и честного высказывания. Театр, где эмпатия, внимательный и уважительный взгляд на другого, сострадание и бережность к другому — этический и эстетический манифест. Тут верят в то, что театр может и должен менять мир к лучшему. Здесь ставят неизвестные тексты, зовут молодых режиссёров и хореографов. Театр работает в разных подходах и жанрах, постоянно ищет новое, пробует, учится, экспериментирует. https://www.sosodaughters.com/
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