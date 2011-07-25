ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс

редакция от 12 сентября 2024 года

Обращаем Ваше внимание, что перед началом пользования мобильным приложением «Кавёр» и сайтом https://kaverafisha.ru/, Вам следует ознакомиться в полном объеме с условиями настоящего документа, являющегося публичной офертой ООО «Очень НаДом», которые приведены ниже. В случае, если данное Пользовательское соглашение будет принято, предполагается, что Вы прочли и полностью ознакомились с его содержанием и согласны со всеми возлагаемыми правами и обязанностями. При этом, все принятые обязательства должны быть исполнены в соответствии с условиями, предусмотренными в настоящем Пользовательском соглашении.

В случае, если данное Пользовательское соглашение будет принято, предполагается, что Вы прочли и полностью ознакомились с его содержанием и согласны со всеми возлагаемыми правами и обязанностями. При этом, все принятые обязательства должны быть исполнены в соответствии с условиями, предусмотренными в настоящем Пользовательском соглашении.

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является принятие Пользователем условий настоящего Пользовательского соглашения при вводе данных на странице регистрации в мобильном приложении «Кавёр» и сайте https://kaverafisha.ru/ (ст. 438 ГК РФ).

Акцепт оферты означает, что Пользователь согласен со всеми положениями настоящего пользовательского соглашения и обязуется им следовать. С момента акцепта Пользователем настоящей оферты, договор между ООО «Очень НаДом» (далее – Компания) и Пользователем на условиях, установленных в настоящем пользовательском соглашении считается заключенным.

1. Термины и определения

1.1. В настоящем пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:

«Компания» - Общество с ограниченной ответственностью «Очень НаДом» - юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации, ОГРН: 1184205004170, ИНН 4205366162 / КПП 420501001, юридический адрес: 650002, г. Кемерово, пер. Бакинский, стр. 15, пом. 2

«Мероприятие», «Событие» - Услуга, оказываемая Исполнителем Пользователю, информация о которой размещается Исполнителем в Приложении «Кавёр», с целью, в том, числе, сбора информации о Пользователях, заинтересованных в получении соответствующей услуги.

«Рекомендации» - Информация, направляемая Компанией Пользователю любым способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации, в том числе рекламная информация.

«Пользователь» - физическое лицо, акцептовавшее настоящее Соглашение путем регистрации, размещенное в Приложении «Кавёр» и на сайте https://kaverafisha.ru/.

«Правила пользования Приложением «Кавёр» - Обязательные к исполнению всеми Пользователями правила, постоянно размещенные в Приложении «Кавёр» https://kaverafisha.ru/.

«Приложение» - мобильное приложение «Кавёр» и сайт https://kaverafisha.ru/, являющиеся ресурсами, представляющими собой совокупность содержащихся в информационной системе информации и объектов интеллектуальной собственности (в том числе, программа для ЭВМ, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет. Приложение является Интернет - ресурсом, предназначенным для публикации и получения информации о различных Мероприятиях и Местах проведения досуга, а также для знакомств Пользователей.

«Соглашение» - Настоящее пользовательское соглашение, а также все приложения к нему.

«Стороны» - Пользователь и Компания.

«Счет» - Расчетный счет Компании в кредитной организации, указанный в Приложении «Кавёр», либо счет Компании у платежного агента, указанный в Приложении «Кавёр».

«Подписка Премиум (Подписка) – пакет опций, при котором Пользователь Приложения в течение определенного в Соглашении Периода в зависимости от выбранного Тарифа за вознаграждение (Стоимость Подписки) получает доступ к набору дополнительных опций Приложения, описание которого доступно в интерфейсе оформления Подписки Премиум.

«Дополнительные Опции» – опции Приложения, приобретаемые Пользователем отдельно вне Подписки Премиум.

«Организатор мероприятия» - физическое или юридическое лицо, являющееся организатором данного мероприятия, информация о котором размещена в приложении.

«Регистрация» – введение Пользователем своего номера мобильного телефона и пароля (полученного по смс), либо аккаунта в социальной сети, либо идентификация через Apple id для входа в профиль Пользователя.

«Рекламные, информационные и/или Другие сообщения» — это Сообщения, содержащие рекламные, промо материалы и/или бизнес-предложения, и/или любую другую коммерческую информацию, и/или поздравительные сообщения, и/или комбинацию Транзакционных сообщений и рекламных, промо материалов, поздравительного послания и сообщения, которые нельзя рассматривать как Транзакционные сообщения.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для удобства пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.

2. Предмет Соглашения

2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, Компания предоставляет Пользователю возможность использования Приложения, а Пользователь обязуется при необходимости использовать Приложение в соответствии с условиями Соглашения.

2.2. На основании Соглашения Пользователь имеет возможность использовать Приложение, в частности путем получения размещенной в Приложении информации о Мероприятиях. Кроме того, Пользователь вправе использовать Приложение иным способом, предусмотренным Компанией.

2.3. Если иное прямо не предусмотрено соглашением между Сторонами, Компания не является организатором Мероприятий, продавцом каких-либо товаров или услуг. Все обязательства по поводу проведения Мероприятий или оказания соответствующих услуг возникают между Пользователем и Организатором. Если иное прямо не предусмотрено соглашением между Сторонами, Компания не несет ответственность за содержание, действительность и исполнимость указанных обязательств. При этом когда Пользователь приобретает билет на мероприятие путем перечисления денежных средств Организатору, Компания не принимает на себя обязательство выдать Пользователю Электронный билет и оказать иные услуги, связанные с мероприятием.

3. Права и обязанности Компании

3.1. Компания вправе заблокировать доступ к Приложению для Пользователя, если он своими действиями или бездействием нарушает условия Соглашения, иные соглашения между Сторонами или иные требования Компании.

3.2. Компания вправе без объяснения причин отказать Пользователю в оформлении Подписки.

3.3. Чтобы получить доступ и использовать функции Приложения, Вы должны активировать подписку. Стоимость услуг включает в себя НДС 5 %. У вас всегда будет полная информация, с подробным указанием окончательных цен и продолжительности выбранной подписки и/или индивидуальной услуги (услуг), прежде чем на выбранную Вами подписку и/или индивидуальную услугу будет сформирована счет для оплаты через указанную Вами форму оплаты. В случае утраты Компанией права на применение УСН или смены системы налогообложения, вознаграждение компании по настоящему Договору, начиная с квартала, в котором вышеуказанные изменения вступают в силу, увеличится на сумму ставки НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации. После окончания первого платного периода подписки, а также после завершения любого последующего периода платной подписки, ваша подписка будет автоматически продлена на следующий аналогичный период.

3.4. Компания вправе менять стоимость услуг в одностороннем порядке путем размещения информации в приложении без уведомления Пользователей.

3.5. Компания вправе производить модификацию любого программного обеспечения Приложения, приостанавливать работу Приложения, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к Приложению.

3.6. Компания вправе использовать данные Пользователя или иных лиц, информация о которых внесена Пользователем в Приложение, в маркетинговых целях. Пользователь гарантирует, что данные, внесенные Пользователем в Приложение, являются добровольно предоставленными им и третьими лицами, и третьи лица ознакомлены с условиями Соглашения.

3.7. Компания, при наличии согласия Пользователя, вправе направлять Пользователю рекламные, информационные и другие сообщения, как по адресу электронной почты, так и по номеру мобильного телефона, сведения о которых содержатся в Приложении. Настоящим Пользователь дает согласие на получение подобной информации, также гарантирует, что аналогичное согласие предоставлено и лицами, сведения о которых Пользователь внес в Приложение.

3.8. Компания вправе произвести проверку данных Пользователя и иных лиц, указанных Пользователем. Кроме того, Компания вправе требовать от Пользователя предъявления документов, удостоверяющих его личность, и предоставления иных данных, идентифицирующих Пользователя, в случаях, предусмотренных условиями соответствующих Мероприятий, либо законодательством Российской Федерации. В случае непредставления документов, либо несоответствия сведений в них, Компания вправе отказать Пользователю в использовании Приложения.

3.9. Компания вправе консультировать Пользователя по ходу оформления/подтверждения/оплаты Подписки. В том числе самостоятельно связываться с Пользователем по указанным Пользователем номерам телефонов и электронной почте.

3.10. Компания вправе выбирать самостоятельно и, по своему усмотрению, устанавливать способы идентификации Пользователя на всех своих ресурсах, в том числе сайтах, приложениях и иных ресурсах.

3.11. Компания оставляет за собой право не разрешать доставку / удалить информационные материалы/сообщения, в частности, но, не ограничиваясь, случаями, когда текст не соответствует требованиям, установленным настоящим соглашением или применимому законодательству, или содержит признаки того, что Пользователи не соглашались на получение таких информационных материалов.

4. Права и обязанности Пользователя

4.1. Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией настоящего Соглашения при каждом посещении Приложения до момента пользования Приложением.

4.2. Пользователь обязуется соблюдать Правила пользования мобильного приложения «Кавёр».

4.3. Пользователь обязуется предоставлять достоверную и по необходимости полную информацию при использовании Приложения.

4.4. Пользователь несет полную ответственность за достоверность указанных им данных.

4.5. Пользователь обязуется ознакомиться с содержанием, условиями регистрации и порядком проведения Мероприятия, а также с дополнительными требованиями, предъявляемыми Организатором до приобретения билета или регистрации на сайте Организатора В случае если Пользователю не полностью ясны какие-либо условия проведения Мероприятия, в том числе, порядок оплаты, Пользователь обязуется уточнить эти у Организатора, а при невозможности уточнения отказаться от дальнейшего приобретения билетов и посещения Мероприятия.

4.6. Пользователь вправе до начала Мероприятия отказаться от участия в Мероприятии. Если на момент отказа билет был уже оформлен/оплачен Пользователь должен, обратится к Организатору мероприятия, для согласования с ним условий о возврате денежных средств. Возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном Организаторам мероприятия.

4.7. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за исполнение или неисполнение Организатором обязанности по возврату денежных средств Пользователю в случае отказа Пользователя от участия в Мероприятии, либо отмены или переноса Мероприятия Организатором. Все претензии, связанные с указанными действиями и событиями Пользователь должен направлять непосредственно Организатору.

4.8. Пользователь не вправе использовать приложение в целях или способами, не указанными в настоящем соглашении и/или в целях или способами, которые нарушают условия настоящего соглашения. Пользователю запрещено предоставлять третьим лицам данные регистрации или иным способом предоставлять третьим лицам возможность использования приложения.

4.9. Пользователю запрещено размещать в приложении информационные материалы и/или осуществлять электронные рассылки, которые не соответствуют применимому законодательству и/или законодательству страны; нарушают чьи-либо права интеллектуальной собственности; нарушают права и законные интересы третьих лиц (в том числе, содержат фотографии или видеоролики, основным объектом которых является человек, если этот человек не давал согласия на размещение фотографии или видео с его участием); содержат компьютерные вирусы или программы (или ссылки на них), способные прервать или нарушить нормальную функциональность компьютерного оборудования или программного обеспечения или средств телекоммуникации любых лиц, в том числе любые электронные рассылки, содержащие:

а) Cпам и/или рекламу Спама и/или ссылку на Спам;

б) недостоверную информацию;

в) ненормативную лексику;

г) вредоносное и нелицензионное;

д) призывы к расовой, религиозной, половой дискриминации;

е) авторский материал и торговые марки третьих лиц, используемые без разрешения правообладателя;

ё) материал эротического, порнографического или оскорбительного характера;

ж) специальные категории персональных данных в понимании Статьи 10 Федерального закона РФ №152-ФЗ «О защите персональных данных»; или

з) содержащие информацию или рекламу секс- и эскорт- услуг, финансовых пирамид, запрещенных медицинских препаратов, наркотических веществ или курительных смесей, политическую агитацию.

4.10. Пользователь вправе воспользоваться сервисом «Рекуррентные платежи», который позволяет пользователю производить оплату подключения к платному разделу приложения Общества путём автоматического списания денежных средств с банковской карты пользователя в размере, указанном в приложении, совокупность которых составляет стоимость соответствующего Пакета опций. Пользователь вправе отказаться в любой момент от использования сервиса «Рекуррентные платежи» (периодические платежи) воспользовавшись одним из следующих способов:

4.10.1. самостоятельно отказаться от сервиса «Рекуррентные платежи» (периодические платежи) в Приложении в следующем порядке:

— перейти в раздел «Профиль»;

— перейти в раздел «Настройки»;

— перейти в раздел «Управление подписками»;

— нажать кнопку «Отменить»;

— подтвердить намерение отказаться от подписки, последовательно проходя экраны подтверждения отмены;

— выбрать причину отказа от подписки (при наличии соответствующего запроса в интерфейсе Приложения) и нажать кнопку «Отменить подписку»;

— дождаться завершения процедуры отмены подписки, после чего в интерфейсе Приложения отобразится уведомление о том, что подписка отменена, а рекуррентные платежи прекращены с даты окончания оплаченного периода.

4.10.2. отказаться от сервиса рекуррентных платежей (периодических платежей) путем направления на электронную почту Компании kaverafisha@gmail.com письменного заявления Пользователем с указание ФИО, логина, реквизитов банковского счета, указанных ранее в приложении, по которым Пользователь отказывается от сервиса рекуррентных платежей (периодических платежей).

5. Ответственность

5.1. Информация, размещаемая в Приложении, добавляется в Приложение Компанией. Компания не проверяет размещенную о мероприятиях и местах проведения досуга информацию. Компания не гарантирует достоверность, точность, полноту или качество любой информации, публикуемой в Приложении. Компания не поддерживает и не подтверждает никакую информацию, сообщенную на мероприятиях, размещенных в Приложении. Пользователь понимает и соглашается, что, используя Приложение, посещая мероприятия и места проведения досуга он может увидеть информацию, которая является оскорбительной, недостойной или спорной.

5.2. Любые материалы, полученные с использованием Приложения, Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск, на него возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен в результате использования этих материалов. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за любой ущерб, вызванный использованием Приложения, содержимого Приложения или иных материалов, к которым был получен доступ с Приложения.

5.3. Компания не несет ответственности за некорректное поведение лиц, использующих Приложение.

6. Компания не гарантирует, что:

6.1. Приложение «Кавёр» будет соответствовать требованиям и ожиданиям Пользователя;

6.2. результаты, которые могут быть получены с использованием Приложения, будут точными и надежными;

6.3. качество какого-либо продукта, услуги, информации, полученного с использованием Приложения, будет соответствовать ожиданиям Пользователя;

6.4. Приложение будет работать непрерывно, быстро, надежно и без ошибок и будет соответствовать ожиданиям Пользователя;

6.5. все ошибки в Приложении будут исправлены.

6.6. Приложение или его элементы периодически могут быть частично или полностью недоступны по причине проведения профилактических или других работ технического характера, обеспечивающих нормальное функционирование Приложения. В таком случае Компания не несет обязательств по уведомлению Пользователей или неполучению ими информации.

6.7. Размер убытков, которые могут быть возмещены Компанией Пользователю и/или любому третьему лицу, в любом случае ограничен в соответствии с положениями части 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации суммой в 1 000 (одна тысяча) рублей.

6.8. Компания не несет ответственности за несоблюдение Организатором мероприятия условий проведения Мероприятий или предоставления услуг, так как данные условия и правила находятся в исключительном ведении Организатора.

6.9. В случае невозможности Пользователем воспользоваться оплаченными в полном объеме услугами при оформленной подписке или после оплаты дополнительных опций, по причинам, возникшим по вине Компании Пользователь вправе обратиться в службу поддержки Компании (эл. почта kaverafisha@gmail.com, telegram @kaverapp) для решения возникших технических проблем доступа. При невозможности решения возникшей проблемы доступа, Пользователь вправе требовать возврата денег за не оказанную услугу. При наличии обстоятельств невозможности использовать приложение Пользователем установленные Компанией, Компания обязуется осуществить возврат денежных средств на банковский счёт Пользователя в течение 30 (тридцати) дней.

6.10. В случае осуществления Пользователем возврата денежных средств, оплаченных с целью получения услуг посещения Мероприятия Пользователь обязан обратиться к Организатору.

7. Персональные данные

7.1. Внося при регистрации на Мероприятие и оформлении Заказа свои персональные данные в форму в Приложении, либо в форму Компании, расположенную на ином сайте в сети Интернет/в ином Приложении, Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».

7.2. Согласие на обработку персональных данных Компанией может быть отозвано Пользователем, путем направления письменного заявления представителю Компании на электронный адрес kaverafisha@gmail.com.

7.3. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Компания вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011).

7.11. Положение об обработке персональных данных и Политика по обработке персональных данных Компании является в соответствии с требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011) общедоступной и постоянно расположены в Приложении (ссылка на политику обработки персональных данных и положение.)

8. Рекомендации

8.1. Компания вправе направлять Пользователю, выразившему свое согласие, Рекомендации, а именно рекламу и иную информацию о Мероприятиях.

8.2. Пользователь выражает свое согласие на получение рекламно-информационных материалов при регистрации на Мероприятие.

8.3. Если Пользователь не желает получать Рекомендации и не дает своего согласия, то он обязан сообщить об этом, направив уведомление Компании.

9. Разрешение споров и применимое право

9.1. Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются законодательством Российской Федерации. Все возникающие споры разрешаются на основании законодательства Российской Федерации.

9.2. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий.

9.3. Указанное в пункте 8.3 Уведомление направляется Пользователем по электронной почте на адрес kaverafisha@gmail.com, либо направляется Компании в письменном виде посредством отправки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.4. В случае если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области, либо в суд общей юрисдикции по месту нахождения Компании.

10. Вступление Соглашения в силу и изменение условий Соглашения

10.1. Текст Соглашения, постоянно размещенный в Приложении, содержит все существенные условия Соглашения и является предложением Компании заключить Соглашение с Пользователем, на указанных в тексте Соглашения условиях. Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, текст Соглашения является публичной офертой.

10.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, надлежащим акцептом этой оферты считается последовательное осуществление любым третьим лицом следующих действий:

10.2.1. ознакомление с условиями Соглашения;

10.2.2. введение регистрационных данных в профиле при регистрации и подтверждение достоверности этих данных нажатием кнопки «Продолжить», либо «Зарегистрироваться».

10.3. С момента нажатия кнопки «Продолжить», либо «Зарегистрироваться» соответственно и в случае верного последовательного выполнения всех указанных выше действий, Соглашение считается заключенным.

10.4. Соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе каждой Стороны. Для этого Компания направляет Пользователю соответствующее уведомление на адрес электронной почты, с момента направления такого уведомления Соглашение считается расторгнутым. Пользователь может расторгнуть, направив Компании по электронной почте на адрес kaverafisha@gmail.com сообщение о расторжении Соглашения.

10.5. Стороны соглашаются, что Соглашение может быть изменено Компанией в одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Соглашения Приложении «Кавёр». Пользователь подтверждает свое согласие с изменениями условий Соглашения путем использования Приложения. При несогласии с измененной версией Соглашения, Пользователь прекращает пользование Приложения.

10.6. Пользователь, не согласный с условиями Соглашения и/или с изменением условий Соглашения должен незамедлительно расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 10.4 Соглашения.

11. Реквизиты Компании

Общество с ограниченной ответственностью «Очень НаДом»

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, пер. Бакинский, стр. 15, пом. 2

Почтовый адрес: 650002, г. Кемерово, пер. Бакинский, стр. 15, пом. 2

ИНН 4205366162/ КПП 420501001

ОГРН 1184205004170

Р/с 40702810126000016029

КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК

К/с 30101810200000000612

БИК: 043207612