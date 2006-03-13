Согласие на получение рекламной информации

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" Пользователь дает свое согласие на получение по сетям электросвязи, а именно телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи рекламной информации (в том числе в форме рекламной рассылки) от ООО «Очень НаДом» ОГРН: 1184205004170, ИНН 4205366162 / КПП 420501001, юридический адрес: 650002, г. Кемерово, пер. Бакинский, стр. 15, пом. 2. В случае отказа Пользователем от получения рекламной информации от ООО «Очень НаДом» Пользователь вправе обратиться с соответствующим заявлением по адресу эл. почты kaverafisha@gmail.com, telegram @kaverapp.