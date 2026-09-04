Декларация о соответствии стандартам безопасности детей

1. Минимальный возраст пользователя:

Приложение Кавёр предназначено исключительно для пользователей старше 18 лет. В связи с этим, минимальный возраст для использования нашего приложения составляет 18 лет. Мы принимаем меры для предотвращения доступа несовершеннолетних пользователей, в том числе через верификацию возраста при регистрации.

2. Меры по обеспечению безопасности детей:

Кавёр строго запрещает регистрацию и использование приложения для лиц младше 18 лет. Мы не собираем, не обрабатываем и не храним персональные данные пользователей, которые не соответствуют минимальному возрастному требованию. В приложении используется автоматическая фильтрация контента, направленная на предотвращение распространения неподобающих материалов и взаимодействия с несовершеннолетними пользователями. В случае подозрений на нарушение возрастных ограничений, профили пользователей могут быть заблокированы или удалены после соответствующей проверки.

3. Модерация и защита данных:

Все пользовательские данные, включая фотографии и сообщения, проходят проверку модераторами и алгоритмами машинного обучения, чтобы минимизировать риск публикации неприемлемого контента. Мы используем шифрование для защиты персональных данных и обеспечиваем их безопасность в соответствии с международными стандартами.

4. Контактная информация для сообщения о нарушениях:

Для сообщений о нарушениях, связанных с безопасностью детей, пользователи могут обратиться по следующему электронному адресу: support@kaverapp.com. Мы гарантируем, что все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки, и примем необходимые меры для устранения нарушений.

5. Меры реагирования на жалобы:

В случае получения жалобы о нарушении стандартов безопасности или неподобающем поведении на платформе, профиль пользователя будет немедленно заблокирован на время расследования, а в случае подтверждения нарушения — удален. Приложение Кавёр сотрудничает с правоохранительными органами и предпринимает все необходимые шаги в случае возникновения серьезных угроз безопасности пользователей.

6. Подтверждение соблюдения требований:

Мы подтверждаем, что приложение Кавёр не предназначено для детей младше 18 лет и не нарушает положения законодательства о защите персональных данных детей. Все действия по сбору, обработке и хранению данных осуществляются в строгом соответствии с требованиями законодательства.